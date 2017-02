In der Fachzeitschrift "Basic and Clinical Andrology" berichten sie, dass sie mit dem Vasalgel die Samenleiter von 16 Rhesusaffen verschlossen hätten. Die Tiere hätten dann zwei Jahre lang keine Nachkommen gezeugt. Ohne das Gel wären die Partnerinnen mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit schwanger geworden. Das Gel war zuvor bereits bei Kaninchen erfolgreich getestet worden. Die nun getesteten Rhesusaffen stehen als Primaten dem Menschen allerdings noch näher. Sie scheinen das Gel im Allgemeinen gut vertragen zu haben.

Das Kunststoffgel wird direkt in den Samenleiter injiziert. Es blockiert so den Weg der Spermien. Nach Angaben der Forscher kann die Behandlung jederzeit relativ einfach wieder rückgängig gemacht werden.



Beim Test mit den Kaninchen wurde die Gel-Blockade mit Hilfe eines Lösungsmittels aus Natriumbikarbonat wieder ausgespült, das durch seine Verwendung als Speisenatron bekannt ist. Bei den Rhesusaffen wurde der "Rückwärtsgang" allerdings bislang nicht getestet.



Nach Angaben der gemeinnützigen Parsemus-Stiftung, die die Entwicklung des neuen Verhütungsmittels für Männer finanziert, ist ein klinischer Test des Vasalgels mit Menschen bereits in Vorbereitung.