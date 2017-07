Wer mit dem Auto unterwegs ist, hat drei Möglichkeiten: Eine Parkplatztoilette zu besuchen, meist verdreckt und unhygienisch. An einer Autobahnraststätte 50 Cent auf den Teller zu legen oder sich gegen mindestens 70 Cent auf einer sich selbst reinigende Toilette bei Wohlgeruch zu entledigen. In den meisten Fällen ist die öffentliche Notdurft jedoch kostenpflichtig. Bis zu einen Euro kostet der Besuch des Örtchens – zu viel nach Meinung der Opposition im Bundestag.

Quatsch, sagt der DEHOGA – der Deutsche Hotel und Gaststättenverband. Gaststättenbetreiber dürfen von ihren Gästen kein Geld für den Toilettengang nehmen, wohl aber von Fremden. Wer nur muss, muss zahlen, sagt Jürgen Benad, Jurist und DEHOGA-Geschäftsführer: "Das ist völliger Quatsch. Wir sind hier im Ordnungsrecht und da haben die Länder die Gesetzgebungsbefugnis. Das sind ja privatwirtschaftlich betriebene Toiletten, und da kann nicht einfach der Gesetzgeber daher gehen und sagen, die müssen als öffentliche Toiletten herhalten. Wenn das die Politik gerne möchte, dass die Bevölkerung und alle Touristen kostenlos pinkeln gehen können oder sonst wie ihre Notdurft verrichten können, dann müssen sie eben selber Toiletten bauen und auch betreiben." In die Privatwirtschaft darf der Staat nicht reinreden. Das sei also keine nachvollziehbare Forderung der Politik, so Benad.

Öffentliche Toiletten wären nach Meinung des DEHOGA die einzige Lösung, wenn kostenpflichtige Toiletten an Autobahnraststätten verboten würden. Bildrechte: Colourbox.de

Mit "Sanifair" betreibt die Firma "Tank und Rast" deutschlandweit rund 500 Toilettenanlagen an Autobahnraststätten. 70 Cent kostet hier die Erleichterung. Der Kunde bekommt Geld zurück, wenn er an der überteuerten Tankstelle etwas einkauft. Abzocke nennen das Linke und Grüne. "Tank und Rast" schickt auf Anfrage von MDR AKTUELL nur diese Antwort: "Das geringe Benutzungsentgelt wird insbesondere erhoben, um die laufenden Kosten für den Betrieb und die Instandhaltung der "SANIFAIR"-Anlagen zu decken, die häufig von mehreren tausend Gästen pro Tag genutzt werden. Der Wert-Bon wird von den Kunden gerne bei unseren teilnehmenden SANIFAIR-Partnern eingelöst."



Fürs Geschäft unterwegs sollte man Klimpergeld in der Tasche haben. Das sei im Grunde wenig, so Benad. Er habe sich von einem deutschen Stadtstaat ausrechnen lassen – den er nicht nennen will - was ein sich rentierender Toilettenbesuch einer öffentlichen Toilette kosten würde: satte 20 Euro.