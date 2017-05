Aufnahmen werden nicht gespeichert

Die Daten würden ja nicht gespeichert, die Bilder lägen nur für 150 Millisekunden im Speicher, so Kimmich: "Sehen Sie, das ist das schöne an der Technologie. Wir haben hier quasi eine Unbedenklichkeitserklärung bekommen, weil wir quasi keine Daten speichern. Sondern wir schauen uns an: wer steht vor den Bildschirmen. Die Informationen, welche Coleur der Menschen das sind, wird sozusagen in einer Metadatenbank abgelegt. Wir speichern keine Filme und keine Photos. Es geht nur um die Erhebung der Daten. Das sind keine personenbezogenen Daten, weil sie keinen Personen zugeordnet werden können. Ansonsten wird überhaupt nichts gespeichert."

Echion geht es darum, die Qualität der Werbefilme am lebenden Beispiel zu überprüfen. Doch so unbedenklich wie Real und Echion die Sache darstellen, sehen Datenschützer das nicht. Sebastian Himstedt von der in Leipzig ansässigen Stiftung Datenschutz: "Aufgrund des vorliegenden Vorfalls sind die Datenschützer natürlich alarmiert."

Gesichtserkennung liegt im gesetzlichen Graubereich

Mit dieser Form der Gesichtserkennung oder -analyse begebe man sich in einen Graubereich, so der Stiftungssprecher: "Der Punkt ist immer wieder im Datenschutz. Nicht das Entstehen oder das Abspeichern von Daten ist per se schlecht oder negativ zu werten. Sondern das Datieren des Bürgers muss nach einer qualifizierten Einwilligung passieren. Hier hat der Gesetzgeber einen gewissen Nachholebedarf."