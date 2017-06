MDR-AKTUELL-Meteorologin Michaela Koschak erklärt, Tief Rasmund treffe derzeit in Mitteldeutschland auf schwül-warme Luft und das sorge für Gewitterstimmung sowie vereinzelt Sturmböen. In Thüringen könne das vor allem in höheren Lagen zu einem Temperatursturz um etwa zehn Grad auf 15 Grad Celsius führen. Koschak erwartet allerdings nicht ganz so starke Unwetter wie in der vergangenen Woche.