Die Musical "La La Land" ist der große Gewinner der diesjährigen Golden-Globes-Verleihung in Los Angeles. Der Film von Regisseur Damien Chazelle erhielt Preise in allen sieben Kategorien, in denen er nominiert war, darunter den Hauptpreis in der Kategorie Musical/Komödie, den Preis für die beste Regie und für das beste Drehbuch.



Außerdem wurden die Hauptdarsteller Ryan Gosling und Emma Stone als beste Darsteller in der Kategorie Musical/Komödie ausgezeichnet. Darüber hinaus gab es Golden Globes für die beste Filmmusik und den besten Song. Mit den sieben Preisen stellte "La La Land" einen neuen Rekord bei den Golden Globes auf.



In dem Musical geht es um die Liebesgeschichte zwischen einem ehrgeizigen Jazz-Pianisten und einer aufstrebenden Schauspielerin. Emma Stone sagte in ihrer Dankesrede, "La La Land" sei ein Film für Träumer. Es gehe um Hoffnung und Kreativität. Das seien zwei der wichtigsten Dinge überhaupt.

Kein Globe für "Toni Erdmann"

"Toni Erdmann"mit Sandra Hüller und Peter Simonischek ging bei den Globes leer aus. Bildrechte: SWR Die deutschen Hoffnungen auf einen Golden Globe erfüllten sich nicht. Der Film "Toni Erdmann" von Regisseurin Maren Ade ging leer aus. In der Kategorie "Bester fremdsprachiger Film" gewann stattdessen die französische Produktion "Elle" von Paul Verhoeven. Hauptdarstellerin Isabelle Huppert bekam zudem einen Golden Globe als beste Schauspielerin in einem Drama.



Als bester Schauspieler in einem Drama konnte Casey Affleck, der Bruder von Ben Affleck, einen Golden Globe entgegennehmen. Er wurde für seine Rolle in dem Film "Manchester by the Sea" ausgezeichnet. Als bestes Drama wurde "Moonlight" über einen schwarzen und schwulen jungen Mann in den USA geehrt.

Auszeichnung für tierischen Animationsfilm

Ein Golden Globe für den besten Animationsfilm ging an "Zootopia", der in Deutschland unter dem Titel "Zoomania" in den Kinos lief. Bei den Fernsehserie gewannen "The Crown" über die britische Königin Elizabeth II. (Beste Dramaserie) und "Atlanta" (Beste Comedyserie).

Stimmungsbarometer für die Oscars

Die Golden Globes werden vom Verband der Auslandspresse in den USA vergeben. Sie gelten als Stimmungsbarometer für die Oscar-Verleihung, die in diesem Jahr am 26. Februar stattfindet. So gewann Regisseur Alejandro G. Iñárritu im vergangenen Jahr sowohl bei den Golden Globes als auch bei den Oscars den Preis für die beste Regie ("The Revenant"). Auch Leonardo DiCaprio ("The Revenant") und Bree Larson ("The Room") erhielten jeweils einen Globe und einen Oscar für die beste Hauptrolle.