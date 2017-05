Greenpeace hat multiresistente Keime und Antibiotika in Gülle aus Schweineställen nachgewiesen und warnt nun vor einer großflächigen Verbreitung in der Umwelt. Für die Studie hat die Umweltschutzorganisation nach eigenen Angaben 19 Gülle-Proben aus sieben Bundesländern im Labor untersuchen lassen. Darunter waren jeweils eine Probe aus Sachsen und Sachsen-Anhalt sowie vier Proben aus Thüringen.

Greenpeace zufolge enthielten 13 Gülle-Proben Bakterien, die gegen Beta-Lactam-Antibiotika resistent waren. Diese werden Menschen häufig verabreicht. In sechs Proben fanden sich Bakterien mit Resistenzen gegen drei Antibiotikagruppen. 15 Gülleproben enthielten darüber hinaus Rückstände von Antibiotika. Dazu gehörten auch die aus Thüringen und aus Sachsen-Anhalt. In den meisten Fällen waren es Wirkstoffe aus einer Gruppe von Breitbandantibiotika (Tetrazykline).

Greenpeace-Landwirtschaftsexperte Dirk Zimmermann warf der Agrar-Industrie vor, viel zu sorglos Antibiotika in den Ställen einzusetzen. Zugleich rief er Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt auf, den Einsatz von Antibiotika durch bessere Haltungsbedigungen drastisch zu senken.



Zimmermann sagte, nur eine bessere Tierhaltung mit weniger Antibiotika könne die negative Entwicklung stoppen. Obwohl die Gefahr lange bekannt sei, tue Schmidt nichts, um das Tierleid in deutschen Ställen zu beenden und mit besser gehaltenen, gesünderen Tieren den Antibiotika-Einsatz zu senken.



In der Tierhaltung werden mit rund 800 Tonnen Antibiotika im Jahr eingesetzt. Das sind etwa so viele wie in der Humanmedizin.