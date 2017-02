Mitteldeutschland verzeichnet derzeit den stärksten Anstieg bei Grippe-Erkrankungen seit Jahren. Wie aus den Angaben der zuständigen Ministerien und Landesämter hervorgeht, erkrankten seit Beginn der Influenza-Saison im Oktober 2016 in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen fast 11.800 Menschen an der gefährlichen Infektionskrankheit. Allein in der vergangenen Woche erwischte es fast 3.800 Menschen. 14 Patienten in Mitteldeutschland starben an den Folgen einer Influenza. Elf der Todesopfer kamen aus Sachsen, zwei aus Sachsen-Anhalt und eines aus Thüringen.

Über 6.200 Fälle in Sachsen

Allein in Sachsen wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Dresden seit Oktober 6.217 Influenza-Fälle gemeldet. Allein in der vergangenen Woche wurden im Freistaat 2.462 Influenza-Erkrankungen registriert. Ein so hoher Sprung sei in den vergangenen Jahren nicht vorgekommen, sagte eine Ministeriumssprecherin. Allerdings habe die Grippe-Saison diesmal vier Wochen eher als sonst begonnen, deshalb fielen die Gesamtzahlen insgesamt höher aus.

3.400 Influenza-Kranke in Sachsen-Anhalt

Auch in Sachsen-Anhalt werden deutlich mehr Infektionsfälle als für diese Jahreszeit üblich gemeldet. Laut Landesamt für Verbraucherschutz wurden seit Beginn der Grippe-Saison im Oktober landesweit 3.400 Menschen wegen einer Influenza-Erkrankung behandelt. Seit Jahresbeginn 2017 wurden den Angaben zufolge rund 2.600 Fälle mehr gemeldet als sonst in diesem Zeitraum üblich. Allein in der vergangenen Woche seien 440 Neuerkrankungen hinzugekommen. Fast 260 Menschen mussten laut Landesamt wegen Grippeerkrankungen in Krankenhäuser eingeliefert werden. Halle sei mit 330 Influenza-Fällen besonders betroffen. Die dortige Uniklinik sei beinahe voll belegt.

Über 2.100 Grippe-Kranke in Thüringen