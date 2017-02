Gesundheit Vier Besonderheiten der aktuellen Grippewelle

Die Grippewelle wogt durchs Land, in Sachsen und Thüringen ist das schon länger so. Nun ist sie auch in Sachsen-Anhalt angekommen. Das heißt, Hochbetrieb in den Wartezimmern, gegenwärtig kommen doppelt so viele Patienten mit Erkältungskrankheiten zum Arzt wie vor der Grippewelle. Wer muss sich besonders in Acht nehmen?

von Uwe Jahn, MDR AKTUELL