Nach der Messerattacke in einem Supermarkt ist in der Nacht ein Hamburger Flüchtlingsheim durchsucht worden.

Nach Messerangriff Polizei durchsucht Hamburger Flüchtlingsheim

Nach der tödlichen Messerattacke in einem Supermarkt ist in Hamburg in der Nacht ein Flüchtlingsheim durchsucht worden. Dort soll der mutmaßliche Täter gelebt haben. Er war offenbar ausreisepflichtig, hatte aber keine Papiere.