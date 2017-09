Wer im Internet einen Punkte-Deal machen will, wird schnell fündig. Die Seiten der Anbieter sehen unterschiedlich professionell aus. Auf einem Portal erreichen Interessierte unter einer Mannheimer Nummer einen Mann, der sich René Meier nennt. Seine Stimme will er nicht im Radio hören. Er behauptet, dass er vom Handel mit Flensburger Punkten leben kann.

80 bis 250 Euro pro Punkt

An Meier wenden sich Menschen, denen Strafpunkte oder Fahrverbote drohen. In seiner Datenbank suche er einen bezüglich Alter, Geschlecht und Aussehen passenden Autofahrer, der sich dann selbst als Fahrer auf dem Anhörungsbogen einträgt. Meier sagt, bei ihm melden sich vor allem Arbeitslose, um Punkte für andere zu übernehmen. Dafür bekommen sie Geld. Pro Punkt nehmen die Online-Anbieter zum Beispiel zwischen 80 und 250 Euro plus Vermittlungsgebühr.

Vermittler sind sich keiner Schuld bewusst

Ein zweiter Online-Anbieter, der bereitwillig Fernsehinterviews gibt, nennt sich ebenfalls Rene Meier. Beide Männer sind nicht gut aufeinander zu sprechen, beschuldigen den anderen als Nachahmer. Einig sind sie sich, dass sie nichts Unrechtes tun.

Der Leipziger Verkehrsrechtler Jan Vorwerg sieht das ein bisschen anders. "Wenn das Ganze auffliegt, dann kann es durchaus zu Strafen kommen. Worauf immer von diesen Anbietern hingewiesen wird, dass diese Selbstbezichtigung nicht strafbar wäre, das ist grundsätzlich auch erstmal richtig, aber dabei wird übersehen, dass inzwischen manche Gerichte sagen, derjenige, der die Punkte weiter vermittelt hat, ist ein sogenannter mittelbarer Täter und da gab es durchaus schon Strafen", erkärt Vorwerg.

Irreführen der Bußgeldbehörde ist strafbar

So kann laut eines Urteils des Oberlandesgerichts Stuttgart von 2015, das bewusste Irreführen einer Bußgeldbehörde strafbar sein. In der Regel habe das eine Geldstrafe zur Folge, sagt Jan Vorwerg. "Mir ist selbst ein Fall bekannt, wo jemand viel Geld investiert hat, damit jemand anderes die Punkte übernimmt. Der andere wollte dann doch nicht so richtig, das viele Geld war weg, dann ist die Staatsanwaltschaft stutzig geworden und hat gegen beide Ermittlungsverfahren eingeleitet."

"Dann schrillen schon die Alarmglocken"

Doch zunächst muss die Bußgeldstelle stutzig werden. Aus dem Leipziger Ordnungsamt heißt es auf Nachfrage, in der Regel werde nicht geprüft, ob ein Betroffener den Anhörungsbogen persönlich ausgefüllt habe. Das geschehe nur, wenn ein konkreter Sachverhalt dazu veranlasse.

Das Dresdner Ordnungsamt schreibt, die Sachbearbeiter prüften bei allen Bögen, ob Geschlecht und Geburtsdatum plausibel seien. Außerdem: Wenn bei einem schwerwiegenderem Verstoß mit Punkten und Fahrverbot ein vom Halter abweichender Fahrzeugführer einfach so zugibt, der Fahrer gewesen zu sein und den Verstoß begangen zu haben, schrillen bei den Bußgeldsachbearbeitern meist schon die "Alarmglocken". Dann wird im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten weiter ermittelt.

Kraftfahrtbundesamt verurteilt Punkte-Deals

In Dresden werde in etwa zwölf Prozent aller Fälle das Fahrerfoto mit dem im Personal- oder Passregister abgeglichen. Aber auch dann könnte mit einem ähnlichen Bild der Täuschungsversuch gelingen, sagen die Punkte-Händler. Das Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg und der ADAC verurteilen die Punkte-Deals. Der ADAC sieht darin bisher kein großes Problem. Auch im sächsischen Landeskriminalamt sind keine Fälle bekannt. Das technische Polizeiamt Sachsen-Anhalt kennt das Problem, Verfahrenszahlen lägen aber nicht vor.

Keine Stellungnahme vom Bundesverkehrsministerium

Auch politisch ist der Ablasshandel mit Strafpunkten bisher kein großes Thema. Kurzfristig war weder vom Bundesverkehrsministerium noch von den zuständigen Ministerien in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen eine Stellungnahme zu bekommen.