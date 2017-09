Nach dem Abi kommt die Uni - so der klassische Weg. Aber warum nicht in die Lehre gehen?

Pilotprojekt Handwerkergymnasium Berufsvorbereitender Unterricht in Thüringen kommt gut an

Nirgends bekommt man so leicht einen Ausbildungsplatz wie in Thüringen. Das sagt der aktuelle Bildungsmonitor. Klingt erst mal gut, doch die Kehrseite davon ist, dass in Thüringen schlicht Lehrlinge fehlen. Zum gerade gestarteten Lehrjahr sind noch immer tausende Lehrstellen frei. Kein neues Problem. Und so hat sich die Erfurter Handwerkskammer einen Plan überlegt: Das Handwerkergymnasium. Es soll Abiturienten das Handwerk schmackhaft machen. Seit einem Jahr gibt es das nun. Und wie läuft's?

von Ludwig Bundscherer, MDR AKTUELL