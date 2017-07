Die Hochwasserlage sorgt im Harz und inzwischen auch in nördlichen Teilen Niedersachsens weiter für Anspannung. Zwar beruhigte sich die Lage unter anderem in der Region Halberstadt etwas, dennoch bleibt die Feuerwehr im Einsatz. Sobald wieder Strom da ist, will sie unter anderem in Harsleben, was am Donnerstag vollgelaufen war, mit dem Abpumpen beginnen.



Erstes Aufatmen auch in Langenstein. Dort hielt ein Hang mit zwei Wohnhäusern stand. Er war mit Sorge beobachtet worden - die Wassermassen der vergangenen Tage hatten ihn gelockert. In Wernigerode hat sich die Lage wieder derart entspannt, dass die Stadt am Freitag eine vom Hochwasser betroffene Kita wieder öffnen und die Sandsäcke aus der Innenstadt räumen will. Die Stadt hat für Hochwasser-Betroffene bereits einen Spendenfonds eingerichtet.