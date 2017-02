Auf dem Leipziger Messegelände sind derzeit mehr als 1.100 Aussteller aus 17 Ländern präsent. 250 von ihnen sind auf der Mitteldeutschen Handwerksmesse, die bereits zum 25. Mal stattfindet. Laut den Veranstaltern ist sie mittlerweile die größte ihrer Art in Ostdeutschland. In diesem Jahr steht dabei das Thema Sicherheit im Mittelpunkt, sagt Messegeschäftsführer Martin Buhl-Wagner: "Wir fragen natürlich unsere Besucher, was ist für sie wichtig? Und das ist das Thema Sicherheit. Deshalb ist das Thema in den Fokus gerückt und auf beiden Messe stark vertreten."