Ob Jugendhilfe oder Sozialamt zuständig ist, hängt zudem vom Intelligenzquotienten eines Kindes ab. Ab einem IQ unter 70 wird eine geistige Behinderung diagnostiziert. Möglicherweise wurde die betroffene 15-Jährige neu begutachtet, eine leichte geistige Behinderung festgestellt und deshalb dem Sozialamt zugeordnet. Ob diese Begutachtung erfolgte, war für uns nicht in Erfahrung zu bringen. Doch die neue Zuordnung wirkte sich aus: Anders als in vorigen Jahren wurde dem Mädchen kein Geld für die Klassenfahrt bewilligt. Jochen Schnabel, der im Sozialministerium das Referat Gesellschaft und Familie leitet, erklärt: "Im Bereich Kinder- und Jugendhilfe gehören diese Dinge zum Leistungsangebot. Für den Bereich Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung sind das keine Leistungsbestandteile. Hier gibt es aber einen zu prüfenden, individuellen Anspruch für die junge Frau gegenüber dem Sozialamt."

Dass für Menschen mit geistiger Behinderung andere Gesetze gelten als für Menschen mit seelischer Behinderung, kritisieren die Wohlfahrtsverbände schon seit Jahren. Denn die Zuordnung wirke sich nicht nur auf zusätzliche Leistungen aus, sagt Hartmut Mann vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Sachsen: "Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass das, was man für Essen und Trinken, also für Lebensmittel pro Tag einsetzt, in der Jugendhilfe-Pauschale höher ist. Und wir stellen fest, dass in den Einrichtungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung nur ungefähr die Hälfte davon ausgegeben wird. Wo wir uns fragen, wie das funktionieren kann?"

Ob das auch in Pirna zutrifft, ist nicht sicher. Die Heimleiterin verwies uns an das Jugendamt des Landkreises. Dort wurden direkte Interviews aus terminlichen Gründen abgelehnt und auch schriftlich gestellte Fragen nicht beantwortet. Dabei ist die Entwicklung brisant. Der Landkreis hat angekündigt, in der Jugendhilfe massiv sparen zu wollen. Die Ausgaben dort waren in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Der Landkreis insgesamt fuhr zuletzt ein 19 Millionen Euro Defizit ein. Wirtschaftsprüfer kamen zu dem Schluss, dass in der Jugendhilfe ab 2018 rund 2,8 Millionen Euro jährlich eingespart werden könnten.