Verhandlung auf YouTube Heimliche Filmaufnahmen behindern Gerichtsprozesse

Für Gerichtsverhandlungen gibt es in Deutschland feste Spielregeln. Eine davon ist: Während einer Verhandlung dürfen im Gerichtssaal keine Film- und Tonaufnahmen gemacht werden. Doch manche Angeklagte und auch Zuschauer halten sich nicht daran. Dagegen will der bayrische Justizminister jetzt vorgehen und kündigt harte Strafen an. Bayerns SPD hält das für "Hysterie". Wie groß ist das Problem in Mitteldeutschland?

von Kristin Kielon, MDR AKTUELL