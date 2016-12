Ein Teil von Stefan Henze lebt in einer kleinen 50-Quadratmeter-Wohnung in der Rua Antônio Basílio weiter. Zwei Kilometer entfernt vom Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro. Im Körper von der 66 Jahre alten Ivonette Balthazar.

Im kombinierten Wohn- und Esszimmer der Frau steht neben dem Fernseher ein Plastik-Tannenbaum mit Glitzerlichtern, draußen brennt die Sonne. Als im Laufe des Gesprächs die Frage nach der Bedeutung des diesjährigen Weihnachtsfestes gestellt wird, kommen der Frau die Tränen. "Ich bin ihm so dankbar", sagt Balthazar über Henze.

Ich habe meine Freiheit zurückgewonnen. Ivonette Balthazar

Ivonette Balthazar denkt in diesem Moment aber auch an die Familie des toten Kanu-Trainers aus Halle, die ein ganz anderes Weihnachten erleben wird. Balthazar muss noch Mundschutz tragen, der Bakterien wegen. Deswegen kann sie auch nur gekochtes Obst und Gemüse essen. Transplantierte Patienten müssen zeit ihres Lebens Medikamente nehmen, die ihre Immunabwehr unterdrücken. Tun sie das nicht, wird das fremde Organ abgestoßen. An Frau Balthazars Brust ist noch der lange Schnitt der Operation zu sehen.

So langsam kann sie aber auch wieder die Wohnung verlassen, ihr großes Ziel ist im April ein Zwei-Kilometer-Lauf, daran will sie mit anderen Organempfängern teilnehmen. Sie hat aus der Zeitung erfahren, wer alles durch Henzes Tod sein Leben rettete. Gemäß der brasilianischen Gesetze darf der Name des Spenders eigentlich nicht genannt werden. Aber was ist schon normal an dieser so tragischen Olympia-Geschichte?

Balthazar wird im Sommer immer schwächer

Rückblick: 5. August, Rio de Janeiro feiert die Olympischen Spiele, Ivonette Balthazar ist zu dem Zeitpunkt zu Hause dem Tod geweiht. Nach einem schweren Herzinfarkt 2012 geht es ihr immer schlechter, nur noch 30 Prozent des Herzens funktionieren. "Ich lag die ganze Zeit im Bett, konnte mich fast noch nichtmal mehr anziehen," sagte sie damals.