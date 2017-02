Stromaggregate wie dieses sind für den Betrieb im Freien oder in gut durchlüfteten Räumen gedacht.

Stromaggregate wie dieses sind für den Betrieb im Freien oder in gut durchlüfteten Räumen gedacht.

Stromaggregate wie dieses sind für den Betrieb im Freien oder in gut durchlüfteten Räumen gedacht. Bildrechte: IMAGO

Fall in Arnstein Stromaggregat verursacht Kohlenmonoxid-Tragödie

Hauptinhalt

Nach dem Tod von sechs jungen Erwachsenen in Arnstein durch eine Kohlenmonoxidvergiftung steht die Ursache fest. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft war ein mit Benzin betriebenes Stromaggregat für den tödlichen Gasaustritt verantwortlich. Warum die Jugendlichen in Arnstein das Gerät anschalteten, ist noch unklar. Was beim Betrieb dieser Stromaggregate zu beachten ist, erklärt ein Experte vom TÜV Rheinland.

von Grit Bobe, MDR AKTUELL