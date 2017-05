Interneterpresser nutzen Sicherheitslücke Schadtrojaner "WannaCry": Woher er kommt und wie man sich schützt

Erpressung durch Hacker: Die Trojaner-Attacke mit dem Schadprogramm "WannaCry" ist nur der nächste Schritt in einer Reihe von Hackerangriffen, die sich in den letzten Monaten häufen und an Dramatik gewinnen. Weil in Deutschland nicht nur Privatpersonen, sondern auch die Deutsche Bahn betroffen sind, ermittelt inzwischen das BKA. Doch woher kommt der Trojaner und wie können sich Nutzer schützen?