Neuausgabe von "Mein Kampf" Hitler erobert die Bestseller-Listen

Ursprünglich sollte die kritische Edition von Adolf Hitlers "Mein Kampf" gerade einmal in einer Auflage von 4.000 Stück erscheinen. Doch schnell wurde klar: Die Ausgabe, die im Auftrag des Münchner Instituts für Zeitgeschichte (ifz) erarbeitet wurde, interessiert Menschen weltweit. Vor allem aber in Deutschland. Der Historiker Magnus Brechtken arbeit am Münchner ifz. Er vermutet hinter den Lesern vor allem Geschichtsinteressierte: "Man muss dazu sagen, dass 'Mein Kampf' während des Dritten Reiches eine Art symbolische Rolle gespielt hat. Es sollte ja, wenn Sie so wollen, offiziell die Bibel ersetzen." Er und seine Kollegen hätten versucht, das oft mystisch wirkende Interesse seit der Nachkriegszeit zu dekonstruieren. Diese Auseinandersetzung spreche auch viele Leser an, die sich generell für Geschichte interessieren.

Erhältlich war "Mein Kampf" auch schon davor

Unkommentiert, also im Original, war das Buch übrigens auch vor dem Ablauf des Urheberrechts erhältlich. Und das entgegen aller Gerüchte völlig legal. Die Neuauflage kann dagegen nur in der kommentierten Version gekauft werden. Auch in der Buchhandlung Lehmanns in Leipzig. Dort allerdings nur auf Bestellung, denn:

Wir haben hier Zweifel, dass immer nur der Kommentar gelesen wird. Martina Michels, Leiterin der Buchhandlung Lehmanns

Sie vermutet, dass es einigen Interessierten auch darum geht, den Original-Inhalt zu lesen. Deshalb führe man das Buch bewusst nicht im normalen Sortiment. 59 Exemplare wurden in der Buchhandlung im vergangenen Jahr bestellt. Von ganz unterschiedlichen Kunden. Zum einen durchaus Geschichtsinteressierten. Michels sagt: "Wir haben aber auch Kontakt mit Leuten gehabt, die das offensichtlich nicht wegen der Kommentare lesen wollten." Einige dieser Kunden hätten dabei auch eine politische Meinung geäußert, die "eindeutig" dahinter steht, was in diesem Buch im Originaltext beschrieben wird, sagt Michels.

Rhetorische Täuschungsmanöver und auch glatte Lügen

Historiker Magnus Brechtken meint hingegen, jemand mit nationalsozialistischen Tendenzen werde wenig mit dem Buch anfangen können. Im Gegenteil: Gerade aus der rechtsextremistischen Ecke kämen oft Kommentare, aus denen eindeutig hervorgehe, dass diese das Buch ganz furchtbar fänden. Brechtken: "Weil wir eben den Nationalsozialismus und die Ideologie komplett dekonstruieren und eben auch aufzeigen, wo erstens die Quellen sind, die Hitler benutzt hat. Zum zweiten aber auch, welche Art von rhetorischen Täuschungsmanövern und auch glatten Lügen und Konstruktionen in diesem Buch vorhanden sind."

Gerade in Zeiten, in denen über die Wiedereinführung des Wortes "völkisch" diskutiert wird, sei eine Auseinandersetzung mit nationalsozialistischen Texten als historische Dokumente wichtig, meint Brechtken.