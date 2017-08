Terminvereinbarung Lässt sich die telefonische Erreichbarkeit von Ärzten verbessern?

Dass Arztpraxen schlecht oder gar nicht zu erreichen sind, ist kein Einzelfall. Und das gilt nicht nur für Anrufe in der Ferienzeit. Das Problem räumen die Kassenärztlichen Vereinigungen auch unumwunden ein. Sie sind verantwortlich für die Versorgung aller gesetzlich versicherten Patienten. Als Ursache verweisen sie auf die Überlastung vieler Praxen. Doch es gibt auch Ärzte, die sich über Kontaktmöglichkeiten wenig Gedanken machen.

Dr. Klaus Heckemann ist Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung in Sachsen. Er kennt das Problem der schlechten Erreichbarkeit aus eigener Erfahrung: "Für mich war der direkt persönliche Anlass, dass eine Hausärztin einen Anrufbeantworter hat, der ständig läuft, Tag und Nacht, und nur auf die Sprechstunden verweist und wann Akutpatienten kommen können. Und das ist das Problem, wenn ein Patient den Arzt nicht anrufen kann, was soll er tun? Er ruft den Notarzt an, der ist dafür nicht gedacht, das ist also wirklich mal eine Fehlversorgung."

Prämiensystem in Sachsen

So etwas will die Kassenärztliche Vereinigung in Sachsen jetzt mit einem "Erreichbarkeitsmodell" verhindern. Pro Quartal werden an Praxen bis zu 750 Euro als Prämie ausgezahlt. Die Ärzte verpflichten sich, während der Öffnungszeiten telefonisch erreichbar zu sein. Und: Außerhalb der Sprechzeiten oder zu Urlaubszeiten muss es per Anrufbeantworter Hinweise zu Vertretungen geben. In Sachsen macht die Hälfte aller Praxen mit. Heckemann erklärt dazu: "Es gibt schon ein deutliches Anspruchsverhalten der Bevölkerung. Man will jede Sache sofort endgültig geklärt haben. Man kann auch nicht jedem Wunsch sofort nachkommen. Das wollen auch die gesetzlichen Krankenversicherungen nicht, deshalb gibt es eine Honorarbudgetierung, dass Ärzte eine bestimmte Menge Leistungen bezahlt bekommen und mehr nicht. Und zwischen den beiden Dingen muss man eine vernünftige Lösung finden."

Geduld von allen Seiten gefragt