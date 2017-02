Flugverkehr Sollen Kondensstreifen das Wetter beeinflussen?

Kondensstreifen sind künstliche Wolken. Sie entstehen nur in großer Höhe zwischen 8.000 und 10.000 Metern bei extrem kalten Temperaturen bei etwa minus 40 Grad. Wenn der Wasserdampf der Abgase zu Eiskristallen gefriert. Oder wenn er an Staubpartikeln wie beim Nebel andockt. Je größer die Luftfeuchtigkeit, desto länger bleiben auch die Kondensstreifen stehen.

Wenn es ganz trocken ist, verschwinden sie gleich wieder. Dann nimmt die Luft die Feuchtigkeit sofort auf, erklärt Jens Oehmichen: "In so einer Atmosphäre könnte man 100 Flugzeuge ganz dicht nebeneinander herschicken und es würde keinen Effekt bringen."

Das heißt aber noch nicht, dass nicht doch ganz gezielt Flugzeuge an wolkenlosen Tagen aufsteigen, um mit Kondensstreifen die Sonne zu vernebeln. Aber auch das schließt Kristina Kelek aus. Es gebe zwar verstärkte Flugbewegungen in Ferienzeiten oder an Wochenenden. Aber mit Sonne habe das nichts zu tun: "Das Phänomen, dass bei bestimmten Wetterlagen mehr Flüge auftauchen, kann man nicht bestätigen. Sicherlich gibt es Tageszeiten, an denen mehr Flugverkehr am Himmel ist. Aber das hängt sicher nicht mit den Sonnenstrahlen zusammen."