Gehörlosengeld Sachsen-Anhalt zahlt weniger als andere Bundesländer

Für gehörlose Menschen ist der Alltag eine Herausforderung. Sie brauchen spezielle Technik, Dolmetscher und vieles mehr. Das alles kostet Geld. In einigen Bundesländern gibt es das sogenannte Gehörlosengeld. In Sachsen-Anhalt beträgt es 41 Euro. MDR-AKTUELL-Hörerin Kerstin Jentsch aus Weißenfels fragt, warum der Betrag in Sachsen-Anhalt so gering und das Gehörlosengeld schwer zu bekommen ist?

von Lydia Jacobi, MDR AKTUELL