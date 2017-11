Barbara Teichmann ist Kinderärztin im Kindernotfallzentrum in Leipzig. Tagtäglich impft sie kleine Jungen und Mädchen. Es ist die Zeit für die Grippeschutzimpfungen. In Deutschland sei es so geregelt, dass der Arzt derjenige sei, der laut Strafgesetzbuch verpflichtet und auch berechtigt sei, ärztliche Handlungen an Menschen auszuführen, erklärt Teichmann. Das betreffe sowohl heilende Prozesse als auch die vorsorgenden Dinge, wozu die Impfung zähle. Die Prävention sei der Bereich, der vom Arzt durchgeführt werde.

In anderen europäischen Ländern wie Frankreich, der Schweiz, Kanada, Portugal oder auch Großbritannien ist das zum Teil anders geregelt. Dort dürfen auch Apotheker impfen, zumindest gegen ganz bestimmte Infektionskrankheiten wie gegen Grippe und die von Zecken übertragene Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME).

Apotheker- und Arztaufgaben in Deutschland strikt getrennt

In Deutschland ist dies aber strikt getrennt und das schon seit mehreren hundert Jahren, erklärt Toralf Stenz, Inhaber der Rosen-Apotheke in Leipzig-Schleußig. Der Apotheker dürfe nicht therapieren, nicht diagnostizieren, und der Arzt wiederum solle keine Arzneimittel ausreichen. Und demgemäß würden Apotheken diese Anwendung auch nicht machen können. "Wir wollen es auch nicht tun, weil das eben das Geschäftsfeld der Ärzte ist", sagt Stenz.

Ein weiterer großer Unterscheid, neben der fehlenden gesetzlichen Grundlage, ist die unterschiedliche Ausbildung im medizinisch-pharmazeutischen Bereich. So lernen in der Schweiz Pharmazeuten das Impfen schon während des Studiums. Deutschland verzeichnet im europäischen Vergleich eine ziemlich mittelmäßige Grippe-Impfquote. Die liegt im Durchschnitt bei nur 30 Prozent. Doch wie sieht es in Ländern aus, in denen auch in Apotheken geimpft wird?

Ärztin Barbara Teichmann sagt, in den Ländern in denen das flächendeckend versucht werde durch die Apotheken zu verbessern, habe es auch nicht zu durchschlagenden Erfolg geführt. Die Skepsis der Menschen vor der Grippeimpfung sei auch da gegeben. Kanada, die Schweiz, Frankreich und auch Großbritannien hätten solche Projekte gestartet, aber es sei nicht zu einer wesentlichen höheren Impfquote gekommen.

Apotheker könnten bei Problemen nicht ausreichend reagieren

Dass in anderen Ländern in Apotheken geimpft wird, hat auch damit zu tun, dass es dort keine flächendeckende Arztversorgung gibt und die Gesundheitssysteme sehr unterschiedlich gestaltet sind.

Apotheker Toralf Stenz gibt zu bedenken: "Gesetzt den Fall, man hätte das, dann bleibt immer noch ein das Thema: Was passiert denn wenn? Im Normalfall geht natürlich alles klar. Wir haben keine größeren Probleme zu befürchten, aber was passiert, wenn eine allergische Reaktion auftritt? Wenn die Impfung nach drei Tagen zu einem Abszess führt? Dann ist natürlich die Apotheke nicht mehr in der Lage, das zu leisten." Insofern sei das Impfen in der Arztpraxis besser aufgehoben. Stenz meint, es sei richtig, diese Trennung zu haben. "Wir Apotheker stehen natürlich allen Optionen offen, aber halten das momentan für nicht notwendig."

Die Impfquote für die Grippeschutzimpfung soll trotzdem erhöht werden – mit Hilfe von Informationskampagnen. Denn je nach Stärke der Grippewellen sterben immer wieder Menschen an der Influenza. So hat die letzte Grippesaison in Deutschland mehr als 600 Menschen das Leben gekostet.