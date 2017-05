Trotz Holzernte Mitteldeutschlands Wälder wachsen

In den Wäldern um Marienberg im Erzgebirge ist die Holzernte in vollem Gange. Große Maschinen fressen sich in den Wald, fällen vorab markierte Bäume. Waldpflege nennen das die Forstarbeiter, die so die Schonungen aufhellen und starken Exemplaren mehr Platz geben wollen. Das Ergebnis dieser Arbeit sehen Spaziergänger dann an den Waldwegen: Hunderte aufeinander gestapelte Baumstämme kurz vor ihrem Abtransport in die Sägewerke und Papierfabriken.

Bäumchen werden gepflanzt

Was Waldbesucher hingegen seltener auf den ersten Blick wahrnehmen, passiert zur selben Zeit nur wenige Kilometer von der Ernte entfernt. Zwei Mitarbeiter von Sachsenforst pflanzen hier etwa 30 bis 40 Zentimeter hohe kleine Bäumchen mitten in den Wald. Junge Buchen, die direkt in den ausgedünnten Altbestand gebracht würden, erklärt Forstbezirksleiter Ingo Reinhold.

Die Pflanzung von jungen Bäumen vollziehe sich überwiegend im Wald, das heißt unter einem Schirm von Altbäumen, wo man es gar nicht so genau sehe. In den Wäldern im Forstbezirk Marienberg würden pro Jahr und Hektar etwa elf Kubikmeter Holz zuwachsen. Der Forstbezirk nutze momentan etwa sieben bis acht Kubikmeter pro Hektar. Das heißt, es bliebe noch etwas übrig, der Holzvorrat in den Wäldern werde angereichert.

40 Prozent Holzzuwachs

Etwa 1,2 Millionen Kubikmeter Holz werden geerntet. Bildrechte: MDR/Ronny Arnold Und das passiert nicht nur im Forstbezirk Marienberg, sondern sachsenweit. In den Wäldern des Freistaats wachsen derzeit jedes Jahr rund zwei Millionen Kubikmeter Holz nach, dagegen werden nur etwa 1,2 Millionen Kubikmeter geerntet. Das bedeutet einen Zuwachs von rund 40 Prozent.



Zum Vergleich: In Sachsen-Anhalt sind es etwa 25, in Thüringen 20 Prozent. Ein weiteres Ziel des sogenannten Waldumbaus: Weg von Monokulturen, also von zum Teil reinen Nadelwäldern hin zu mehr Mischwäldern. Der Grund: Mischwälder verkrafteten künftig zu erwartende Klimaextreme besser, sagt Holger Fischer, Forstwirtschaftler der TU Dresden.



Es gehe weg von den Fichten-, in den niederen Lagen auch von Kiefernreinbeständen, hin zu mehr Laubholzanteil. In der Regel sei es in den höheren Lagen die Rotbuche. Man wolle eine stabilere Bestandssituation schaffen. Und dass man einige Altbäume dafür entnehmen müsse, das liege daran, dass die Buchen ein Minimum an Licht benötigen.

Ziel: Mehr Mischwald

Die Ziele des Umbaus sind im sächsischen Landesentwicklungsplan festgeschrieben. So soll etwa auch der Laubholzanteil im Freistaat in den kommenden Jahrzehnten um etwa 20 Prozent steigen. Dann wäre das Verhältnis zwischen Laub- und Nadelbäumen in etwa ausgeglichen.

Der Waldumbau sei prinzipiell richtig und auf einem guten Weg, meint auch Wolfram Günther von den Grünen. Allerdings gehe es zu langsam voran:

So wie wir voranschreiten mit dem Waldumbau, erreichen wir das Ziel erst in circa 100 Jahren. Da müsste eigentlich noch eine Schaufel draufgelegt werden. Wolfram Günther, Grüne

Um schneller voranzukommen, müsste man noch mehr Waldgebiete in Sachsen parallel umbauen und mehr als die momentanen sechs Millionen jungen Bäume pro Jahr pflanzen. Das würde allerdings bedeuten, mehr Geld in den Umbau zu investieren. Momentan sind es 15 Millionen Euro jährlich.