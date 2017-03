"Tree of Life" (Lebensbaum) nennt sich diese spezielle Bestattung. Dafür werden die Urnen mit der Asche ins Ausland geschickt, meist in die Niederlande. Das erklärt Wolfgang Ruland, Chef der Bestatterinnung in Sachsen-Anhalt: "Dort gibt es eine Firma, die die Asche mit einem Baum in Berührung bringt. Sie mischt sie im Wurzelballen ein. Nach einem halben bis dreiviertel Jahr wird dieser Baum wieder ausgepflanzt und der Wurzelballen gesäubert. Dann wird er nach Deutschland geschickt."

Die Verwaltung in Sachsen-Anhalt hat das im vergangenen Jahr beschäftigt. Das zuständige Sozialministerium schrieb im Sommer an die Bestatterinnung: "Tree of Life" sei nicht zulässig. Daraufhin bestätigten die Anbieter notariell, dass keine Asche mehr an den Bäumen ist. Die bleibt also irgendwo im Ausland. Gegen das hiesige Recht wird demnach nicht verstoßen.