Ein Teil des Geldes fließt in die Hilfe für Opfer sexuellen Missbrauchs im institutionellen Bereich. Gemeint sind Taten in Schulen, Internaten, Vereinen oder Krankenhäusern, also quasi unter den Augen des Staates. "Dort beteiligt sich Sachsen, wie fast alle anderen Bundesländer, ebenfalls", sagt Klepsch.

Doch der Fonds hat ein zweites Anliegen: Geholfen werden soll auch Menschen, die in der Familie missbraucht wurden und werden. Dort habe Sachsen Vorbehalte, dass man Missbrauchsopfer im familiären Bereich nicht vor anderen Opfern bevorzugen sollte, erklärt die Ministerin. So sehen das auch 13 andere Bundesländer. Man fürchtet eine Ungleichbehandlung.

Betroffenen-Sprecher Matthias Katsch, ein ehemaliger Schüler des Canisius-Kollegs, an dem Schüler missbraucht wurden, ist entsetzt: "Ich finde es schäbig, dass wir auch nach sieben Jahren Diskussion an diesem Punkt noch nicht weiter sind." Angesichts des Ausmaßes des Problems und des strukturellen Versagens der Gesellschaft beim Schutz von Kindern und Jugendlichen erwarte er die Übernahme von Verantwortung und kein kleinliches Hickhack zwischen Bund und Ländern.

Ein Grund für das Nein der Länder könnten die unkalkulierbaren Kosten sein, ist unter der Hand zu hören. Denn Kinder und Jugendliche werden am häufigsten im familiären Umfeld sexuell belästigt oder missbraucht. Sachsens Sozialministerin Klepsch dazu: "Sicher konnte man sehr schwer kalkulieren, welche Anträge überhaupt gestellt werden, deswegen die Haushaltsvorsorge von knapp zwei Millionen. Momentan befindet sich ein Antrag in Bearbeitung." Ein Antrag für Hilfe nach institutionellem Missbrauch.

Demgegenüber haben sächsische Beratungsstellen bei Missbrauchsfällen in Familien gut zu tun. Beim Verein Opferhilfe Sachsen haben sich nach Recherchen von MDR AKTUELL seit 2014 etwa 370 Ratsuchende gemeldet, die meisten mit 133 in Dresden. In Grimma waren es 62, in Leipzig 69, in Chemnitz 35. In Chemnitz gibt es auch die Beratungsstelle Wildwasser e.V. Die Mitarbeiterinnen haben seit 2015 insgesamt 23 Betroffenen bei der Antragstellung geholfen.