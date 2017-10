Eine Nachfrage von MDR AKTUELL zeigt, dass die Spanne in Mitteldeutschland zwischen fünf und deutlich über 100 Euro liegt, je nach Dauer des Versäumnisses. Die Gemeinden sind auch unterschiedlich kulant: In Nordhausen muss man gleich zahlen. Magdeburg dagegen gewährt vier Wochen Kulanz, Halle drei Monate, Weimar sogar sechs.



Wer in Leipzig einer Aufforderung des Amts zuvorkommt, muss nichts zahlen, egal wie lange der Ausweis schon ungültig ist. Meißen verzichtet sogar komplett auf Verwarn- und Bußgelder. Wieder andere Kommunen ahnden nur dann, wenn der Bürger vorsätzlich handelt.