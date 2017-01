Kleingärtner sorgen sich Enthalten Regenwassertanks gefährliche Stoffe?

Bei den sogenannten Intermediate Bulk Containern (IBCs) handelt es sich um große Palstikkanister, die von einem Aluminium-Käfig eingeschlossen sind. Sie fassen zwischen 500 und 3.000 Liter. Sie werden vor allem in der Wirtschaft eingesetzt. Sie eignen sich für den Transport größerer Mengen flüssiger Stoffe. Dazu gehören Lebensmittel, Kosmetika, Medikamente aber auch giftige Chemikalien. Neu kostet ein IBC weit über 100 Euro. Die Container werden deshalb nach dem ersten Gebrauch auch nicht gleich entsorgt. Wenn möglich, werden sie gereinigt.

Reinigung nicht immer möglich

Die Regentanks werden in Chemnitz vorgereinigt. Bildrechte: Ronny Arnold Doch wie genau werden IBCs recycelt? In Chemnitz gibt es eine der wenigen Firmen in Ostdeutschland, die solche Container aufbereiten. Die Mitarbeiter schauen sich die Scheine auf den Containern sehr genau an. Dort ist nach Angaben von Lagerchef Torsten Schmidt vermerkt, ob gefährliche Stoffe transportiert wurden oder nicht. Wichtig sei, dass die transportierten Stoffe wasserlöslich seien, sagt Schmidt. Dann sei eine Reinigung in der Anlage möglich.

Nur wasserlösliche Inhaltsstoffe können hier in Chemnitz restlos entfernt werden. Alle anderen IBCs kommen direkt in eine separate Lagerhalle. Sie werden später vom Alubehälter getrennt, geschreddert und in einer extra Anlage verbrannt. Es gibt auch Spezialfirmen, die die Behälter mit Säure oder einer Lauge ausspülen. In der sächsischen Firma geht das aber lediglich mit etwa 70 Grad heißem Wasser.

Kaum Gefahr durch Regenwasser aus IBCs

Nach Angaben des Lagerchefs werden die Behälter erst vorgespült. Dann kämen sie in die Waschstrecke. Dort finde dann eine Innen- und Außenreinigung statt. Außerdem werde die Bezettelung entfernt.



Qualitätsmerkmal eines gut aufgearbeiteten IBCs: Am Ende sind alle alten Etiketten entfernt, der Ablauf ist neu versiegelt und der Container mit einer Prüfplakette versehen. Überwacht wird der Prozess unter anderem von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung.

Nach der Vorreinigung geht es in die Waschstrecke. Bildrechte: Ronny Arnold Doch ist das wirklich sicher? Darüber machen sich auch Wissenschaftler Gedanken. Zu ihnen gehören Verpackungstechnologen wie Eugen Herzau von der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig: "Ich würde davon abraten, etwas hineinzufüllen, was ich danach verzehre. Wenn wir davon ausgehen, dass solche Behälter hinterher für Regenwasser und zum Gießen im Garten genutzt werden, dann können wir aber davon ausgehen, dass ein minderes Gefährdungspotential existiert." In der Regel, so der Professor, würden durch den Waschvorgang alle Substanzen herausgelöst.

Geld für Reinigung gut angelegt

Was passiert aber mit den Tausenden Litern verschmutzten Abwassers in Chemnitz? In der Firma stehen fünf größere Behälter. Laut Lagerchef Schmidt wird dem Unternehmen von der Stadt und vom Umweltamt erlaubt, dort 24.000 Liter Abwasser zu sammeln. Das müsse dann extern zu einer Beprobung gegeben werden. Wichtig ist laut Schmidt, dass die Abwässer den Bedingungen der Stadt Chemnitz entsprechen. Dann dürften sie ins Abwassernetz abgelassen werden.



Ein ordnungsgemäß aufbereiteter IBC kostet um die 50 Euro. Das ist gut investiertes Geld, um sein Gartengemüse vor eventuell giftigen Rückständen zu schützen.