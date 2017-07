Die meisten Lehrer in Sachsen-Anhalt setzen ganz traditionell auf das Lesen- und Schreibenlernen mit der Fibel. Das heißt, dass nacheinander einzelne Buchstaben gelernt und Wörter damit geübt werden. Nur wenige Schulen praktizieren das freie Schreiben und die Methode, die im Volksmund "Schreiben nach Gehör" genannt wird. Die Kinder versuchen dabei den Sprechlauten entsprechende Buchstaben zuzuordnen. Dazu benutzen sie eine Anlauttabelle. Darauf ist zum Beispiel dem "A" der Apfel und dem "M" die Maus zugeordnet. Die Erstklässler trauen sich damit schnell auch an schwierige Wörter heran. "Erfolg motiviert", argumentieren Befürworter.

Erst "Wösche", dann "Wäsche"

Silke Böhmes Sohn hat an der Magdeburger Grundschule am Nordpark nach dieser Methode gelernt. Schon in der ersten Schulwoche schrieb Willi kleine Texte. "Wir haben auch umgedacht und dann richtig hochdeutsch gesprochen. Denn die haben auch mal 'Wösche' geschrieben und nicht 'Wäsche'. Wenn wir gesagt haben 'Milch schreibt man nicht mit Ü, das schreibt man mit I', dann blieb das meiner Meinung nach viel schneller im Gedächtnis als wenn man eine Reihe 'Mimi', eine Reihe 'Mama', eine Reihe 'Papa' oder eine Reihe 'Opa' schreibt", erklärt Böhme.

"Korrekturen müssen motivieren"

Willi fand viele Fehler selbst, weil er überall Wörter las, auf Verpackungen, an der Straßenbahn, an Geschäften. Für Lehrer und Eltern galt: Korrekturen müssen motivieren, nicht entmutigen. Schreibenlernen wird heute als individueller Entwicklungsprozess in Stufen gesehen. Nach dem Kritzeln und Malen, begreifen die Kinder das alphabetische Prinzip und entwickeln die Einsicht "Ich schreibe, wie ich höre". Da man im Deutschen aber die Schreibweise nicht nur über das Hören erschließen kann, müssen die Kinder eine weitere Stufe erklimmen - die Rechtschreibregeln.

Kein Verbot der Methode in Sachsen-Anhalt

Die Methode "Schreiben nach Gehör" ist zwar umstritten, aber nicht erfolglos. Bildrechte: MDR/Diana Köhler In Hamburg und Baden-Württemberg zweifeln die Kultusministerien inzwischen daran, dass dieser Sprung nach der Methode "Schreiben nach Gehör" gelingt und haben sie an ihren Schulen unterbunden. Auch Nordrhein-Westfalens neue Schulministerin Yvonne Gebauer hält nicht viel von dem umstrittenen Verfahren und denkt ebenfalls über ein Verbot nach. Kultusminister Marco Tullner sieht in Sachsen-Anhalt keinen Handlungsbedarf: "Ich bin kein Freund von Verboten. Wenn ich am Ende feststellen sollte, dass die Dinge extrem vor den Baum fahren, dann würde ich auch handeln. Aber bei uns stelle ich das nicht fest. Auf welchem Weg man zum Ziel kommt, das ist wie im Leben, da gibt es immer verschiedene Möglichkeiten. Wir haben nach der Wende im Schulgesetz demokratisch erkämpft, dass in den Schulen selbstverantwortlich solche Dinge thematisiert werden können. Das heißt, ich verordne keine Einheitsmethoden, die für Sachsen-Anhalt gelten", unterstreicht Tullner.

Entscheidende Rolle der Lehrer

Ob es gelingt Rechtschreibung und Textverständnis, Lust am Lesen und Schreiben zu vermitteln, hängt stark von den Lehrern ab. Sie müssen über ein umfangreiches, breit gefächertes Methodenarsenal verfügen. Kultusminister Marco Tullner meint: "Das wird die entscheidende Frage sein, wie wir das hinbekommen." Keine einfache Aufgabe angesichts der personellen Engpässe und immer mehr Seiteneinsteigern in den Schulen.

Erfolge schwanken von Klasse zu Klasse

Die Fibel hat noch lange nicht ausgedient, aber sie bekommt Konkurrenz. Bildrechte: dpa Die wenigen Studien im deutschsprachigen Raum zeigen vor allem: Der Erfolg jeder Lerntechnik schwankt von Klasse zu Klasse. Es gibt Studien, die belegen wollen, dass der traditionelle Fibel-Unterricht gerade bei leistungsschwachen Schülern bessere Ergebnisse bringt. Es gibt aber auch Befunde, die die Überlegenheit des freien Schreibens nahelegen. Danach haben die Kinder in den ersten beiden Schuljahren zwar eine schlechtere Rechtschreibung. Diese Unterschiede würden sich aber bis zum Ende der Grundschule auflösen. Silke Böhme hat es genau so erlebt. Willi hat am Gymnasium keine Rechtschreibprobleme. Alle Kinder in seiner Klasse haben richtig Schreiben gelernt. "Anders, als wir es kennen, aber es hat super funktioniert", sagt sie.