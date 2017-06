"Es gibt nur eine Methode festzustellen, ob man Akazienhonig auf dem Brötchen hat, wenn Akazienhonig auf dem Glas steht", sagt Uta Strienitz vom Schülerlabor am Umweltforschungszentrum in Leipzig. Eigentlich dürfe man es erst dranschreiben, wenn man es hat untersuchen lassen und zwar nach der deutschen Imkerordnung. Das heißt: Ein zuständiges Institut muss das Ganze untersuchen und abschließend würde die Pollenanalyse zeigen, dass tatsächlich diese 60 Prozent drin sind.

"Diese 60 Prozent", von denen Uta Strienitz spricht, sind der Anteil einer Pollenart, die in einem sogenannten sortenreinen Honig enthalten sein müssen. Erst dann darf ein Honig Akazien-, Löwenzahn-, Lavendel- oder Rapshonig heißen. Wenn das nicht der Fall ist, dann haben die Honigsorten allgemeinere Bezeichnungen, wie Imkerin Ulrike Richter aus Leipzig erklärt: "Wenn ich das wirklich wasserfest und hundertprozentig haben will, dann schicke ich den Honig ins Labor. Andernfalls schreibe ich 'Frühjahrstracht mit Robinie' oder eben nur 'Frühjahrstracht' drauf."

Zwingend ist eine Laboranalyse von Honig nicht vorgeschrieben. Und weil das so ist und weil eine Analyse Geld kostet, vertrauen Imker oft ihrer Zunge, ihrer Nase, ihren Augen und auf den Standort des Bienenstocks. Denn wenn Bienen an einem Rapsfeld stehen und der Raps blüht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, einen sortenreinen Honig zu bekommen. Aber 100 Prozent sicher ist das nicht. Denn Bienen saugen und reiben sich an allem, was in der Nähe blüht.