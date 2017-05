Billigstromanbieter Was wurde eigentlich aus der Teldafax-Insolvenz?

Es war eine der größten Pleiten nach der Wiedervereinigung: Vor fast sechs Jahren meldete der Billigstromanbieter Teldafax Insolvenz an. Die Manager kamen vor Gericht. Den Kunden blieb nur die Hoffnung, dass aus der Insolvenzmasse etwas für sie übrig bleibt, denn fast alle hatten ihren Strom per Vorkasse bezahlt. Eberhard Tippmer aus dem Erzgebirge möchte nun wissen, was eigentlich aus der Teldafax-Insolvenz geworden ist.

von Ralf Geißler, MDR AKTUELL