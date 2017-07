Verkehrspolitik Die Vorteile von Tempo 30 in Städten und Gemeinden

Wenige Themen spalten die öffentliche Meinung hierzulande so sehr wie das Tempolimit. Vielleicht auch deshalb ist ein kleines Jubiläum zu Monatsanfang weitgehend unbeachtet geblieben: Am 3. Juli 1957, also vor 60 Jahren, beschloss der Bundestag innerorts eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern. Nun schlägt das Umweltbundesamt in Dessau eine Absenkung dieser Regelgeschwindigkeit in Städten und Gemeinden auf 30 km/h vor. Die Userin Ute Reinhardt aus Leipzig will wissen, warum?

von Frank Ludwig, MDR AKTUELL