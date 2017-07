Es gibt zwei Gründe, warum der Impfstoff gegen Kinderlähmung seit etwa eineinhalb Jahren Mangelware ist, sagt Apotheker Christoph Jacke aus Halle. Er muss seine Kunden, die nach dem Impfstoff fragen, immer wieder vertrösten: "Also zum einen ist die Nachfrage laut Herstelleraussagen weltweit gestiegen." Das heißt, der Impfstoff ist nicht nur in Deutschland knapp. "Das ist ein internationales Problem, weil die Firmen auf dem internationalen Markt agieren."

Der zweite Grund ist, dass weltweit die Produktion der drei Polio-Impfstoffe umgestellt wird. Ein Erreger gilt als ausgerottet. Deshalb kommt es zu einer paradoxen Situation: Der ausgerottete Erreger kommt noch in Lebend-Impfstoffen vor. Jetzt geht eine Gefahr von den Impfstoffen aus, die den Erreger zur Immunisierung noch beinhalten. Im letzten Jahr wurden in 155 Ländern alle Polio-Impfstoffe mit diesem Erreger eingesammelt und vernichtet.

Die Weltgesundheitsorganisation möchte Polio weltweit bis 2018 ausrotten. Bildrechte: dpa

Dazu kommt, dass die Herstellung eines neuen Impfstoffs kompliziert ist und immer wieder Chargen beanstandet und nicht freigegeben werden, sagt Isabelle Bekeredjian vom Paul-Ehrlich-Institut, dem Bundesinstitut für Impfstoffe: "Und deshalb ist es klar, dass man in dieser Phase der Umstellung der Produktion auch mit Qualitätsproblemen hier und da rechnen muss. Und wenn dann gleichzeitig die Anfrage nach einem Impfstoff steigt, dann passiert es sehr leicht, dass es zu Engpässen kommt."



Die Nachfrage nach Polio-Impfstoff ist so hoch, weil die Weltgesundheitsorganisation vor allem in Afghanistan und Pakistan versucht, Kinderlähmung auszurotten. Allein in Pakistan waren 2016 Hunderttausend Impfteams unterwegs, um 37 Millionen Kinder zu impfen.