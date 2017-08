Der Wochenmarkt in Leipzig, zu Besuch im Verkaufswagen der Bäckerei Schwarze aus Bennewitz. Eben hat sich eine kleine Wespe in den Verkaufswagen verirrt. Noch sind es dieses Jahr nicht so viele Wespen, und doch fliegen sie schon umher.



Ken Schwarze von der Bäckerei Bennewitz meint: "Natürlich ist es ein Problem für uns, sowohl im Verkauf als auch in der Produktion. Wir haben das Problem sicherlich massivst Ende August, in der Pflaumenzeit sagt man immer so, das ist auch die Wespenzeit."

Wespenfallen im Verkaufswagen

Nicht unbedingt gern gesehen, aber gesundheitlich unbedenklich. Bildrechte: MDR/Mark Michel Nur zwei der acht in Deutschland heimischen Wespenarten steuern jeden Sommer das süße Gebäck an: die gemeine Wespe und die Deutsche Wespe. Und in manchen Jahren werden sie zur regelrechten Plage.



Doch hier im Verkaufswagen und auch in den Filialen weiß man sich gegen die kleinen Schleckermäuler zu schützen: zum Beispiel mit Wespenfallen. Früher habe es da elektrische gegeben, erzählt Ken Schwarze. Das sei mittlerweile wegen des Tierschutzes verboten. Nun seien das Fallen mit verschiedenen Lichtern.

Gerade in der Zeit, wo der Wespenansturm auf Zuckerglasur stark ist, verzichten wir auf Gebäck, das die Wespen anzieht. Das funktionierte in den letzten Jahren ganz gut. Ken Schwarze, Bäckerei Schwarze, Bennewitz

Wespen auf dem Kuchen sind kein Hygienerisiko

Doch wie bedenklich sind die kleinen Hautflügler denn in Sachen Nahrungsmittelhygiene? Wir haben nachgefragt bei Mark Frenzel, Biologe und Insektenforscher am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Halle. Er hat für MDR AKTUELL in Studien nachgeforscht, ob Wespen Krankheitskeime, sogenannte Pathogene, übertragen.

Was die menschliche Nahrungsmittelhygiene anbelange, habe er nichts dergleichen gefunden, sagt der Wissenschaftler. Die natürlichen Pathogene, die für Insekten wichtig seien, seien nicht diejenigen, die auch beim Menschen Probleme machen würden.

Zuvor berührte Tierkadaver einziges Risiko

Der Lebenszyklus von Wespen beträgt nur ein Jahr. Allein die Jungköniginnen leben weiter und ziehen im nächsten Frühjahr dann eine neue Larvenbrut auf. Unermüdlich schleppen sie dann Insekten wie Fliegen, Mücken und Motten ins Nest. Und mitunter auch Fleisch von Tierkadavern. Das ist nach Einschätzung von Mark Frenzel der einzige Punkt, wo es in Hinblick auf Übertragung von Krankheitskeimen brisant sein könnte.

Doch wenn die Wespen dann im Spätsommer ausschwärmen, sei die fleischliche Phase der Larvenernährung schon längst vorbei, erklärt Mark Frenzel vom UFZ. "Das heißt also, dass die Tiere maximal an vergammeltem Obst gewesen sein können. Insofern ist dann die Belastung mit Krankheitskeimen meines Erachtens nicht besonders groß", gibt er Entwarnung. Besonders wenn man sich anschaue, wie groß die Kontaktpunkte seien, die mit diesen kleinen Insektenfüßen beziehungsweise auch mit den Mundwerkzeugen zu der Nahrung bestünden.

Übrigens sind laut Lebensmittelaufsichtsamt Leipzig die Fälle, in denen Wespen in Bäckereien wirklich zum Problem werden, die Ausnahme. Und damit ist wohl garantiert, dass "Bienenstich" auch "Bienenstich" bleibt.