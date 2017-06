Nach dem verheerenden Hochhausbrand in London ist die offizielle Zahl der Todesopfer auf mindestens 30 gestiegen. Das teilte Scotland Yard am Freitag mit. Mit weiteren Opfern sei zu rechnen. "Leider wird die Zahl noch steigen", sagte ein Sprecher der Polizeibehörde. Zuvor hatten die Behörden nicht ausgeschlossen, dass die Zahl der Todesopfer in den dreistelligen Bereich steigen könnte. Berichten zufolge hielten sich in dem 24-stöckigen Sozialbau zum Zeitpunkt der Brandkatastrophe zwischen 400 und 600 Menschen auf. Etliche Bewohner werden noch vermisst.