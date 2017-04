Homosexualität in der DDR Entschädigung kommt für viele zu spät

Barbara Wallbraun aus Leipzig recherchiert seit Jahren für einen Dokumentarfilm über lesbische Frauen in der DDR. Wenn sie ein charakteristisches Wort für Lesben in der DDR finden müsste, dann wäre es unsichtbar, sagt sie.

Viele hätten Angst, erkannt zu werden, sagt Wallbraun. Denn Homosexualität war in DDR nicht nur gesellschaftlich tabuisiert, sondern stand auch unter Strafe und staatlicher Beobachtung. Deshalb sucht Wallbraun in den Akten der Staatssicherheit nach diesen unsichtbaren Frauen. "Eine Frau wurde angeklagt, weil sie mit einer 16-Jährigen gleichgeschlechtlichen Sex hatte und dafür sollte sie vor Gericht belangt werden."

Die DDR führte 1968 ein eigenes Strafgesetzbuch ein. Der Paragraph 151 stellte gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen mit Jugendlichen für Männer und - anders als in der Bundesrepublik - auch für Frauen unter Strafe. Zuerst hatten beide Staaten an den Fassungen der Paragraphen 175 aus der Zeit des Nationalsozialismus festgehalten. Dieser bestrafte gleichgeschlechtliche Handlungen zwischen Männern mit bis zu zehn Jahren Zuchthaus.

In der DDR wurden homosexuelle Handlungen unter Erwachsenen allerdings schon 1950 nicht mehr geahndet. Der zugehörige Paragraph wurde schon 1988 und in der Bundesrepublik erst 1994 gänzlich abgeschafft. "In der Bundesrepublik gab es eine wesentlich intensivere Strafverfolgung als in der DDR", sagt der Vorstand der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld in Berlin, Jörg Litwinschuh. Die Hirschfeld-Stiftung berät das Bundesjustizministerium. Sie geht davon aus, dass auf dem Gebiet der alten Bundesrepublik zwischen 1949 und 1994 etwa 64.000 Männer und in der DDR etwa 4.300 Männer und Frauen verurteilt wurden.