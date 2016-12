Anfang des Jahres wurde auf YouTube ein Video mit dem Titel "Dynamo Dresden Hools vs. Chemie Leipzig Hools" hochgeladen. Zu sehen sind 15 Männer in weißen und 15 in orangefarbenen T-Shirts in einem Gewerbegebiet. Sie gehen zügig aufeinander zu und schlagen dann aufeinander ein. Nach nur sechs Sekunden liegen die meisten am Boden, nach 20 Sekunden ist alles vorbei.