Der in Austin in Texas geborene Hooper hatte seine Karriere nach seinem Film- und Dramastudien zunächst mit Kurzfilmen sowie Fernseh-Dokumentationen begonnen. Sein erster Spielfilm über eine Hippie-Kommune wurde sogar auf dem Atlanta-Film Festival ausgezeichnet, kam aber nicht in die Kinos.



Um sich den Weg nach Hollywood zu ebnen wendete sich Toober dem Horrorfilm zu. Gleich mit seinem ersten Streifen "The Texas Chainsaw Massacre" (deutsch: Blutgericht in Texas) verhalf er dem günstig produzierten Splatter-Horror mit knapp bekleideten Frauen und kreischenden Teenies zum Durchbruch.



In dem Kettensägen-Horror geraten fünf junge Menschen in Texas in die Hände von Kannibalen. Wegen der exzessiven Gewaltszenen wurde er in manchen Teilen der USA und einigen Ländern sogar verboten. Auch viele Kritiker zerrissen den Streifen. An den Kinokassen wurde er dennoch ein Erfolg.



Der Film hat laut Schätzungen der Internet Movie Database nur rund 300.000 Dollar gekostet, spielte aber allein in den USA über 30 Millionen Dollar ein.