Die Behörden in der US-Metropole Houston und weiteren Orten in Texas erwarten, dass sich die chaotischen Zustände durch Hurrikan "Harvey" weiter verschlimmern. Die Überschwemmungen werden sich Prognosen zufolge durch weitere heftige Regenfälle bis Ende der Woche verschärfen. Die US-Behörde für Katastrophenschutz (FEMA) rechnet nach eigenen Angaben damit, dass rund 30.000 Menschen in Notunterkünften untergebracht werden müssen.

Notrufe in kurzer Zeit versiebenfacht

Allein in Houston registrierten die Einsatzkräfte zuletzt 56.000 Notrufe innerhalb von 15 Stunden - sieben Mal mehr als üblich. Binnen 24 Stunden waren dort 60 Zentimeter Regen gefallen. Rund 2,3 Millionen Menschen leben in der Stadt, in der Metropolregion mehr als sechs Millionen. Hunderttausende waren am Montag ohne Strom. Mindestens zwei Menschen starben, die Behörden gehen von weiteren Toten aus.

Mancherorts blieben Boote die einzige Möglichkeit, vorwärts zu kommen. Bildrechte: dpa FEMA-Leiter Brock Long verteidigte dennoch die Entscheidung der kommunalen Behörden, Houston nicht zu evakuieren. Es hätte mehrere Tage gedauert, die Stadt zu räumen, sagte er. Zugleich rief er alle Einwohner dazu auf, sich an den Hilfsarbeiten zu beteiligen. Auch Houstons Bürgermeister Sylvester Turner wies Vorwürfe von zu späten Evakuierungen zurück. Es werde nicht leichtfertig angeordnet, dass zahlreiche Menschen aus ihren Häusern hinaus auf die Straßen gehen, sagte er. Vielmehr sollten die Bewohner sich innerhalb der Stadt in Sicherheit bringen.

Katastrophenfall auch für Louisiana

Dem Nationalen Hurrikanzentrum (NHC) zufolge bewegt sich der Sturm nur langsam vom Fleck. Die Auswirkungen des Sturms seien beispiellos und überstiegen alle Erwartungen. Nach Wetter-Voraussagen könnte "Harvey" weiter in den US-Bundesstaat Louisiana ziehen. US-Präsident Donald Trump rief deshalb am Montag auch für Louisiana den Katastrophenfall aus. Seit dem Wochenende gilt der Katastrophenfall bereits für Texas. Damit können Bundesmittel freigegeben werden, um die Hilfe zu koordinieren.

Ölindustrie schwer getroffen

Wegen der sintflutartigen Regenfälle sind auch viele Öl-Raffinerien bei Houston geschlossen. Das teilten unter anderem die Konzerne Shell und Exxon mit. Nach Einschätzungen von Experten stehen derzeit 22 Prozent der Ölförderung im Golf von Mexiko still. Eine Million Barrel (je 159 Liter) Öl täglich werde nicht verarbeitet.

Stärkster Wirbelsturm seit "Katrina"