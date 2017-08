Der Luftfahrtsachverständige Thomas Grüner sieht noch viele offene Fragen bei der Untersuchung der Absturzursache eines Bundeswehr-Hubschraubers in Mali. Grüner sagte MDR AKTUELL, für jüngste Erkenntnisse der Bundeswehr, wonach sich kurz vor dem Absturz des Kampfhubschraubers "Tiger" die Hauptrotorblätter gelöst haben , gebe es verschiedene Möglichkeiten.

Zum einen könnte es Fremdeinwirkung in der Luft oder am Boden gegeben haben, durch Beschuss oder Vogelschlag, oder durch einen Kontakt der Rotorblätter mit anderen Bauteilen des Hubschraubers. Auch Wartungsfehler sowie Material- oder Herstellungsfehler könnten eine Rolle spielen, ebenso ein möglicher Pilotenfehler. Grüner betont, für eine seriöse Einschätzung fehlten ihm wichtige Informationen und der Blick auf das Wrack und die Absturzstelle.

Grüner erklärt, dass durch den Ausfall der Hauptrotorblätter die Überlebenschancen der "Tiger"-Besatzung sehr gering gewesen seien. Dadurch sei eine Notlandung per sogenannter Autorotation nicht mehr möglich gewesen.

Die Autorotation ermöglicht der Besatzung, einen Hubschrauber bei Triebwerksausfall oder Leistungsverlust zu landen. Dabei steuert der Pilot den Hubschrauber in einem Gleitflug auf den Boden zu und die Luftströmung treibt den Hauptrotor an. Im Normalfall wird so genügend Rotationsenergie aufgenommen und der Pilot kann den Hubschrauber abfangen und sanft landen. Der "Tiger" habe keine Schleudersitze wie etwa Kampfjets.