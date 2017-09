Hurrikan "Maria" Mit 230 Kilometern pro Stunde über Puerto Rico

Auf seinem zerstörerischen Zug durch die Karibik hat Hurrikan "Maria" Puerto Rico erreicht. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 Stundenkilometern traf der Wirbelsturm am Mittwochmorgen (Ortszeit) nahe der Stadt Yabucoa an der Südostküste des US-Außengebiets an Land, wie das Nationale Hurrikanzentrum der USA mitteilte.