Debatte um Transparenz in der Medizin Krankenhaus-Hygiene - Wie viel sollten Patienten wissen?

Hauptinhalt

Das ARD-Wirtschaftsmagazin PlusMinus hat kürzlich eine Recherche über Hygiene in Krankenhäusern veröffentlicht. Danach erfüllte 2014 mehr als jede vierte Klinik in Deutschland die Hygiene-Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts nicht. Nach dem Bericht gab es Kritik: Er verunsichere Patienten. Die Zahlen seien veraltet. Krankenhäuser würden an den Pranger gestellt. Stellt sich also die Frage: Was und wieviel sollten Patienten über ihre Klinik wissen?

von Lydia Jakobi, MDR AKTUELL