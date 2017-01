Pflichtmitgliedschaft Ist der Kammerzwang noch zeitgemäß?

In Deutschland gibt es 79 Industrie- und Handelskammern und ihre Geschichte geht weit zurück. Auch die Zwangsmitgliedschaft sei weit älter, als Hörer Rothert vermutet, erklärt Kai Boeddinghaus, der sich intensiv mit Handelskammern beschäftigt: "Der Kammerzwang ist etwas, was aus dem napoleonischen Frankreich nach Preußen und dann Deutschland gekommen ist. Richtig ist, dass dort, wo keine preußische Herrschaft bestanden hat, tatsächlich erst die Nazis den Kammerzwang eingeführt haben wie in der Handelskammer Hamburg. Aber daraus den Rückschluss zu ziehen, der Kammerzwang sei eine Geburt des Nationalsozialismus, ist historisch einfach falsch."

Karlsruhe hat die Frage auf dem Tisch

Wer nun denkt, Boeddinghaus verteidigt den Kammerzwang, der irrt. Er ist einer der größten Kritiker, Geschäftsführer des "Bundesverbandes für freie Kammern" und hat sogar Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingelegt. Er wolle die Kammern nicht abschaffen, betont Boeddinghaus. Er sei Fan der wirtschaftlichen Selbstverwaltung, empfehle den Kammer aber eine Art Kur: "Ich sage mal, wie ein Gärtner im Herbst oder im Frühjahr den Busch radikal zurückschneiden, sprich die Kammern auf ihre Kernaufgaben reduzieren. Der Busch sieht dann im ersten Moment vielleicht verunstaltet aus, aber die Fachleute wissen, dass ihm das die Kraft gibt, wieder neu zu wachsen und zu blühen."

Hohe Kammerzahl gut für Regionalität

Ganz anders sieht das Thomas Hofmann. Er ist Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig. Rund 67.000 Mitglieder hat diese Kammer, nur 53 Prozent davon bezahlen laut Hofmann überhaupt Beiträge. Auch die restlichen 47 Prozent aber würden von den Angeboten der IHK profitieren: "Gerade dieses Solidaritätsprinzip, dass die Finanzierung letztlich von den Großen getragen wird, die die Kammer am wenigsten brauchen und der größte Nutzen bei den kleinen und kleinsten Unternehmen liegt, macht uns sehr optimistisch, dass es bei dieser Pflichtmitgliedschaft unbedingt bleiben sollte."

Aber müssen es denn wirklich 79 Kammern sein? Klar, so Hofmann. Der Vorteil liege ja gerade in der Regionalität: "Probleme, die in Görlitz, Zittau oder im Erzgebirge sind, unterscheiden sich grundlegend von den Problemen in der Stadt. Deswegen müssen IHKs so geschnitten sein, dass sie sich wirklich um die regionalen Probleme kümmern können.

Pro und Contra

Vielleicht sollten sich die beiden mal treffen: Hofmann, der sagt, stets das Gespräch mit Kritikern zu suchen und bislang noch jeden Kammergegner überzeugt zu haben und Boeddinghaus, der auf die Frage, warum denn nicht mehr Unternehmer gegen die Pflichtmitgliedschaft protestieren meint, sie hätten nun mal in erster Linie damit zu tun, ihre Firma zu führen: "Und zweitens, dass viele die Erfahrung gemacht haben, dass Kammern, ich sage es mal salopp, reich, mächtig und rachsüchtig sind und ein Aufbegehren möglicherweise tatsächlich direkte negative Konsequenzen aufs eigene Geschäft hat."

In Ungarn, Griechenland und Spanien sei der Kammerzwang längst abgeschafft, so Boeddinghaus, in Holland und Frankreich zurückgedrängt. In Deutschland aber gebe es einen zu regen Austausch zwischen Politik und Kammern und damit keine Bereitschaft zu Reformen. Er hofft auf Karlsruhe, das Urteil soll in diesem Jahr fallen. Leipzigs IHK-Geschäftsführer Hofmann wird das Ganze ebenfalls verfolgen, ist sich aber sicher: "Wenn es die Kammern nicht gebe, müsste man sie erfinden."