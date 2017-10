Reisende mussten an Bahnhöfen übernachten

Der Verkehr war in weiten Teilen Deutschlands zusammengebrochen. In Großstädten wie Hamburg oder Berlin war der Flugverkehr beeinträchtigt, S-Bahnen und Busse fuhren nicht mehr. Besonders betroffen durch umgestürzte Bäume und anderen Schäden an den Strecken war die Deutsche Bahn, die ihren Zugverkehr im Norden und weiten Teilen Ostdeutschlands komplett einstellen musste.

In zahlreichen Städten saßen Reisende daher die ganze Nacht über an den Bahnhöfen fest. In Hamburg, Bremen, Leipzig, Köln, Düsseldorf, Bielefeld, Kassel, Hannover und weiteren Städten wurden "Übernachtungszüge" bereitgestellt.

Straßen in Mitteldeutschland wieder frei

In weiten Teilen Mitteldeutschland waren zumindest die Straßen am Morgen wieder frei. Sperrungen konnten weitgehend aufgehoben werden, wie die Polizeien in Sachsen und Sachsen-Anhalt mitteilten. Nur vereinzelt könne es noch zu Behinderungen kommen.