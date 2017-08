Masern & Co. Impfmeldepflicht für Kitas - Sicherheit oder übertriebene Kontrolle?

Eine Impfpflicht ist es noch nicht, aber Eltern müssen sich beraten lassen. Das ist seit vielen Jahren so. Neu ist: Kitas müssen Mütter und Väter beim Gesundheitsamt melden, die keine Impfberatung nachweisen können. So steht es in einem Gesetz des Bundes, das vor gut einem Monat verabschiedet wurde. Doch wie sinnvoll ist das überhaupt?

von Lydia Jakobi, MDR AKTUELL