In Indien hat ein Gericht den Fluss Ganges und seinen wichtigsten Nebenfluss Yamuna zu Rechtspersonen erklärt. Damit genießen die beiden heiligen Flüsse der Hindus die gleichen Rechte wie sie Indern durch die Verfassung des Landes garantiert werden. Wie der Hohe Gerichtshof im Unionsstaat Uttarakhand im Norden des Landes mitteilte, gilt der Status auch für alle Nebenflüsse der beiden Flüsse.

Das Gericht berief die staatliche "Nationale Mission für einen sauberen Ganges" sowie Vertreter der Regierung von Uttarakhand als juristische Interessenvertreter der "Rechtspersonen" Ganges und Yamuna. Mit ihrem Urteil wollen die Richter erreichen, dass beide Flüsse wirksamer vor weiterer Verschmutzung geschützt werden können. Der Status eines Lebewesens bedeute, dass jeder dem Fluss zugefügte Schaden so behandelt werde, als habe man einen Menschen geschadet, erklärte Anwalt Manoj Chandra, über dessen Antrag das Gericht entschieden hat.

Hindu-Frauen stehen mit ihren Kleidern bis zu den Knien im Wasser. Bildrechte: IMAGO

Der Ganges gilt als einer der am stärksten verschmutzten Flüsse der Welt. An seinen Ufern wird aber ein Großteil der Abwässer aus Haushalten sowie mit Giftstoffen belastete Industrie-Abwässer ungefiltert in den Fluss geleitet.



Dennoch verehren ihn die Anwohner meist tief und glauben, sein Wasser sei immer rein. Jedes Jahr nehmen im heiligen Fluss der Hindus Millionen Gläubige ein rituelles Bad, das dabei helfen soll, den Kreislauf der Wiedergeburt zu durchbrechen. Auch als Wasserspender und für die Landwirtschaft ist der Fluss wichtig.