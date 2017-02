Katja Windler hat im Leipziger Süden aus einer Büroetage ein Kleinkind-Paradies gemacht. Vierhundert Quadratmeter Spielfläche mit Rutschen, Schaukelpferden und Bälle-Bad. Kawi-Kids heißt der Laden. Kinder bis drei Jahre können sich hier mit Elternteil für 7,50 Euro am Tag austoben. Der Laie kann es erahnen - Betreiberin Windler braucht starke Nerven. Die sagt: "Es ist lustigerweise relativ wenig Gebrüll. Das Gebrüll fängt an, wenn es ans Losgehen geht. Ansonsten ist es etwas, bei dem mir das Herz aufgeht. Die stehen früh schon grinsend an der Tür und freuen sich, dass es endlich reingeht. Was man emotional zurückbekommt, ist unbezahlbar."

Windler hat zwei eigene Kinder. Sie legt deshalb großen Wert auf Sicherheit. Über eine Sache wundert sie sich: Nach der Genehmigung für ihren Spielplatz kontrollierte keiner, ob sie entsprechende Standards auch einhält: "Ich bin natürlich davon ausgegangen, dass solche Indoor-Spielplätze vom TÜV abgenommen werden müssen. Zwei Jahre später habe ich das dann rausgekriegt, dass das gar nicht notwendig ist." Windler findet das fahrlässig. Insbesondere bei Hallen-Spielplätzen für größere Kinder mit hohen Klettergerüsten könne ja viel passieren.

Keine Prüfpflicht für Privat-Spielplätze

Doch der TÜV bestätigt: Es gibt für privat betriebene Spielplätze keine Prüfpflicht. Sprecher Ralf Diekmann sagt, nur vereinzelt bäten Betreiber darum, man möge sich die Klettergeräte mal anschauen: "Bei diesen Tests sehen wir relativ häufig auch sehr schwerwiegende Mängel. Wir sehen Geräte, die zu hoch gebaut sind, sodass Kinder mit ihren Armen an die Leuchten oben drankommen könnten." Ein weiteres Problem sei, dass oftmals auch das Personal nicht klar von den Gästen zu unterscheiden sei. "Was ist zum Beispiel, wenn es eine Notsituation gibt und ich versuche händeringend jemanden zu finden, der mir hilft? Aber ich kann das Personal nicht erkennen, weil gefühlt 500 Leute in der Halle sind", erläutert Diekmann.

Verbandsmitglieder testen freiwillig

Kurse zur Spielplatz-Sicherheit bietet der TÜV generell an. Sprecher Diekmann sagt, sie seien gut von Vertretern aus Städten und Gemeinden besucht, die sich um öffentliche Spielplätze kümmern. Private Betreiber schule man dagegen kaum. Das Thema beschäftigt auch den Verband der Hallen- und Indoorspielplätze. Präsident Tom Boye setzt auf das Verantwortungsbewusstsein seiner Mitglieder: "Wir haben einen sogenannten Ehrenkodex mit unseren Mitgliedern vereinbart. Das heißt, wenn sie bei uns Mitglied werden möchten, müssen sie sich diesem Ehrenkodex unterwerfen. Sie müssen sich einmal im Jahr entweder vom TÜV oder einem anderen Sachverständigen prüfen lassen."

Der Verband hat 110 Mitglieder. Bundesweit gibt es allerdings mehr als drei Mal so viele Hallen-Spielplätze. Für die Mehrheit gilt der Kodex also nicht.



Spielplätze, die sich prüfen lassen, machen das meist am Eingang kenntlich. Ansonsten rät der TÜV den Eltern, sich beim ersten Besuch die Spielgeräte sehr genau anzuschauen.