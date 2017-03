Interview Erst quizzen, dann kommentieren

Es geht nicht so sehr um die klassischen Trolle. In unserer Technik-Community haben wir meistens eine sehr gute Debattierkultur. Wenn du ein Hardcore-Troll bist und unbedingt trollen willst, dann schaffst du das auch trotz Quizmodul. Aber manche unserer Artikel erscheinen auch auf der Homepage des Senders und werden dann von vielen Menschen gelesen, die das Kommentieren nicht gewöhnt sind, oder die die Kommentarfunktion anders betrachten als wir. Dann bekommen wir oft Kommentare, die zeigen, dass der Leser vielleicht nur die Überschrift und ein paar Sätze gelesen hat. Das bestätigt auch die Datenanalyse zu den Lesezeiten. Wir hatten uns schon eine ganze Weile mit der Frage beschäftigt, wie wir mit solchen Kommentaren umgehen sollten.

Das macht immer der Journalist, der den Artikel geschrieben hat. Dann bekommt der Rest der Redaktion den Artikel und die Fragen zu lesen - also Leute, die sich mit dem Thema nicht so gut auskennen wie der Autor. Das Team gibt dem Autor dann ein Feedback, sowohl zu dem Artikel als auch zu den Fragen.

Mehr Leute einzustellen war nie wirklich eine Option für uns. Wir sind ein kleines Team, und nrkbeta.no ist ein kleines Technikportal innerhalb des norwegischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks NRK. In den meisten anderen NRK-Bereichen wurde die Kommentarfunktion unter Artikeln abgeschafft, weil es eine schwere Last ist, für eine anständige Kommentarspalte zu sorgen, gerade bei der hohen Zahl an Artikeln, die produziert werden. Bei NRKbeta haben wir das Glück, eine starke Leser-Community zu haben. Das hilft uns, die Debatten auf einem zivilisierten Level zu halten.