Häufen sich Bergunglücke und hat dies auch klimatische Ursachen?

Andrea Hentschel, Deutscher Alpenverein: "Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Zahl der Bergunfälle über Jahre konstant zurückgeht, und das, obwohl sehr viel mehr Menschen als früher in den Bergen unterwegs sind. Des weiteren sind gerade die Spätsommermonate überdurchschnittlich "unfallanfällig", weil dann anspruchsvolle Touren aufgrund der Temperaturen, der geringen Gewitterneigung und der alpinen Verhältnisse am besten machbar sind.

Klimatische Veränderungen betreffen auch immer wieder Bergsteiger; zwei Beispiele dafür sind der große Felssturz am Piz Cengalo, bei dem wohl acht Bergsteiger ums Leben kamen, und ein tragischer Steinschlagunfall in den bayerischen Bergen, in der Nähe von Mittenwald, vor wenigen Wochen. Allerdings lässt sich bei den aktuellen Unfällen vom Wochenende kein direkter Zusammenhang zum Klimawandel herstellen."

Müssen Wanderwege und Bergsteige jetzt besser gesichert werden?

"Wegeverlegungen sind inzwischen gerade im hochalpinen Bereich fast an der Tagesordnung. Durch die Gletscherschmelze sind viele Übergänge nicht mehr möglich oder sehr gefährlich. So wurde zum Beispiel am Gurgler Ferner im Ötztal eine große Hängebrücke gebaut, um ein Überqueren des Gletschers zu ermöglichen.

Darüber hinaus sind die extremen Wetterereignisse wie Starkregen oder Hagel ein Problem. Immer wieder kommt es zu Muren, die Wegabschnitte verschütten oder die Wasserversorgung von Hütten des Alpenvereins zerstören."

Wie sind trotz Sicherungsmaßnahmen Unfälle wie der am Gletscher im Pinzgau möglich?

"Leider ist es so, dass ein gewisses Risiko beim Bergsteigen nie auszuschließen ist. Die Verhältnisse können sich innerhalb kürzester Zeit ändern und Entscheidungen haben oft sehr weitreichende Folgen. Allerdings ist es so, dass uns das Unglück vom Wochenende selbst überrascht hat. Einen Seilschaftssturz mit so dramatischen Folgen gab es zum Glück sehr lange nicht."

Wie sinnvoll sind Seilschaften am Gletscher?

"Es gibt mehrere Optionen, sich auf einem Gletscher zu sichern. Die zwei größten Risiken beim Begehen sind Spaltensturz und Mitreiß-Unfall. Oft ist es so, dass die Verhältnisse relativ schnell wechseln und man sich als Gruppe entscheiden muss, welche Gefahr die größere ist.



Dann bleibt nur, sich für die richtige Sicherungsmethode zu entscheiden. Dies kann Gehen am Seil als Seilschaft sein, eine Sicherung mit Hilfe von Eisschrauben beziehungsweise anderen Fixpunkten wie großen Steinen – oder jedes einzelnen Gruppenmitglied geht ohne Seil."

Wie sollten sich unerfahrene Alpinisten in einer Notsituation verhalten?

"Unerfahrene Alpinisten sollten sich vor allem langsam an das Bergsteigen herantasten und mit kleinen Touren beginnen. Eine Ausbildung zum Beispiel beim Alpenverein oder einer Bergschule wird dann unverzichtbar, wenn man selbstverantwortlich große Touren in hochalpinem Gelände angehen möchte.

In Notsituationen gilt für alle Bergsteiger erst einmal Ruhe zu bewahren, möglichst zügig die Rettung zu alarmieren und weder sich noch andere durch unüberlegte Aktionen zu gefährden. Eine Erste-Hilfe-Ausstattung und eine Rettungsdecke gehören in jeden Rucksack – selbst bei einer Wanderung in den Mittelgebirgen."