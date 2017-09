Rekord-Hurrikan "Irma" rollt auf Florida zu

Die Meteorologen erwarten, dass "Irma" am Samstag auf die Südküste von Florida prallen wird. Das Nationale Hurrikan-Zentrum der USA stufte den über die Karibik hinwegziehenden Wirbelsturm zwar am Freitag auf die zweithöchste Stufe vier herab, nannte ihn aber weiterhin "extrem gefährlich". "Irma" zog demnach mit Windgeschwindigkeiten von 250 Stundenkilometern in Richtung Florida. Als Wirbelsturm der höchsten Kategorie fünf mit Windgeschwindigkeiten von fast 300 Stundenkilometern hatte "Irma" zuvor schwere Zerstörungen auf mehreren Karibikinseln angerichtet. Mindestens zwölf Menschen kamen ums Leben.

Nach der Abschwächung von "Irma" haben ihre beiden herannahenden Nachfolger in der Karibik-Region, "Jose" und "Katia", an Kraft gewonnen. "Jose" wurde am Freitag auf der Saffir-Simpson-Hurrikan-Skala auf die zweithöchste Stufe vier heraufgesetzt. Gemessen wurden nach Angaben des US-Wetterdienstes Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 Kilometern pro Stunde.



Hurrikan "Katia" befand sich nach Angaben der US-Hurrikan-Warte rund 200 Kilometer nordnordöstlich von Veracruz in Mexiko. Die Windgeschwindigkeit lag in der Spitze bei 155 Kilometern pro Stunde.